Carille mostra alívio com título e fala em “rachão” todo dia até dezembro

O Corinthians já é campeão brasileiro de 2017, mas ainda tem três jogos para disputar até o encerramento da competição. Extasiado com a conquista na noite da última quarta-feira, celebrada após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, o treinador encarou com muito bom humor a necessidade de motivar um elenco para encarar Flamengo, no domingo, Atlético-MG, no dia 26, e Sport, no dia 3.

“Complicado trabalhar até o fim?”, indagou o treinador, sem esconder a risada para tratar do questionamento. “Agora é rachão todos os dias (risos). O que eu tinha que cobrar eu já cobrei. O que eu vou cobrar deles agora? Não sei quem vai jogar. Não parei para pensar nisso”, comentou Carille, alternando entre ser despojado e o estilo sério, mais tradicional.

“Seguimos a programação, depois a semana que vem, segunda e terça de folga. Não vai ser complicado. Complicado seria chegar no Sport e precisar ganhar. Tenho mais um objetivo, até o final da semana que vem, eu falo”, completou o comandante, misterioso e brincalhão após seu primeiro título nacional.

A conquista, por sinal, acabou sendo um pouco mais complicada do que o esperado. O Alvinegro saiu atrás logo a um minuto de bola rolando, em mais um escanteio que resultou em gol na área corintiana. Depois, no entanto, voltou para a etapa final e, em três minutos, já estava à frente do placar.

“A expectativa, muitas vezes, te atrapalha. Na primeira bola parada os caras fazem 1 a 0. Começamos a acelerar demais. E, no futebol, a mudança de um lado para o outro, é fundamental. Tivemos oportunidades. No segundo, em três minutos, estava 2 a 1. É coisa de Corinthians, mesmo, três minutos 2 a 1”, observou Carille, ressaltando a importância da amizade entre os jogadores.

“Essa questão é clara, estou completando nove anos de Corinthians. 70% do sucesso de uma equipe podem ter certeza que é gestão. Falei na última coletiva. As mesmas coisas que eu explico para o Jô, explico para o Kazim e para o Carlinhos. Os mesmos trabalhos, mesmas ideias”, concluiu o treinador, que ainda tem mais duas semanas e meia de “rachão” até curtir as suas férias.