Antes de Derby, Coelho foi ao vestiário do Corinthians Sub-20

O time Sub-20 do Corinthians inicia nesse domingo, às 14h, a semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, contra o Flamengo, no Parque São Jorge. Dyego Coelho, que até a semana passada estava à frente da jovem equipe alvinegra, não conseguiu se desconectar dos garotos mesmo agora no profissional e fez questão de ir ao encontro do seu ex-grupo neste sábado, antes do Derby com o Palmeiras.

“Eu vou ver o jogo de qualquer maneira, não importa de onde. Eu estou numa pressão danada das minhas filhas, mas hoje (sábado) fui no treino do Sub-20, jamais vou largar aquilo lá, tenho muita confiança naquilo lá, eu vim de lá. A importância que tem a gente hoje ir lá conversar com eles. Pode ter certeza que eles vão se entregar”, contou o técnico interino do Corinthians.

Rodrigo Leitão é quem está substituindo Coelho no Sub-20. Escolhido para ‘segurar as pontas’ até a chegada de Tiago Nunes, em 2020, o interino tem agradado bastante a diretoria alvinegra desde a demissão de Fábio Carille. Ainda assim, na próxima temporada o plano é que Coelho regresse ao Sub-20.