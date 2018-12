Acertado com o Corinthians, Richard se despede do Fluminense

O volante Richard postou em suas redes sociais um texto de despedida do Fluminense, clube que defendeu entre 2017 e 2018. Acertado por três anos com o Corinthians, o meio-campista deve ser anunciado entre essa e a próxima semana pelo Alvinegro, com apresentação marcada, assim como o restante do elenco, para o dia 3 de janeiro de 2019.

“O que falar desse clube que me abriu as portas e me apresentou para o mundo do futebol? O que falar do clube que me deu todas as oportunidades até aqui? Hoje venho aqui me despedir do Fluminense e quero agradecer a todos os meus amigos que fiz, jogadores, comissão técnica, staff, torcida e por todos os irmãos que ganhei. “, disse o jogador, sem citar diretamente o Timão justamente por não ter sido anunciado ainda.

“Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade A vida vai seguir e eu sempre vou ter uma gratidão eterna por tudo isso que vivi! Em 2019, se inicia um novo ciclo em minha carreira! Só tenho a agradecer essa instituição que me acolheu tão bem! Obrigado por Tudo”, concluiu Richard.

Enquanto não é oficializado pelo clube do Parque São Jorge, o atleta passa férias em Cancún, no México, ao lado de Ibañez, agora ex-companheiro de Fluminense. Ele chega para ser uma opção tanto para primeiro quanto para segundo volante no elenco.