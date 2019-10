Lisca explica o motivo de não ter retornado ao Ceará

Apenas um dia após a demissão de Enderson Moreira do cargo de treinador, o Ceará anunciou a contratação de Adílson Batista. Com duas passagens pelo Vovô, Lisca chegou a ser cogitado para assumir o comando da equipe. Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o técnico explicou o porquê de não ter retornado ao clube neste momento.

“A gente conversou. Conversei com o presidente, ele me ligou na terça-feira à noite. A gente aventou a possibilidade, mas, juntos, chegamos à conclusão de que não era o melhor momento para retornar e que o Ceará deveria seguir seu caminho. Então, ele contratou o Adilson Batista e eu acho que ele agiu corretamente”, declarou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar de o treinador ter salvado o time de rebaixamentos para a Série C, em 2015, e Série B, em 2018, a torcida não gostou de sua possível volta, classificando-a como “retrocesso”. Antes da oficialização de Adílson Batista, os alvinegros levaram a “#LiscaNão” para os assuntos mais comentados do Twitter.

Na estreia do novo comandante, o Ceará acabou sendo derrotado para o Goiás dentro de casa, resultado que levou a equipe à 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, a primeira posição fora da zona de rebaixamento. Pela próxima rodada, o Vovô joga na quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), quando visita o Grêmio no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).