Torcedores fazem campanha para Lisca não assumir o comando do Ceará

Das últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o Ceará perdeu cinco e não venceu nenhuma. Frente a essa seca, a pior vivida pelo Vozão na temporada, Enderson Moreira não resistiu à pressão e foi demitido do cargo de treinador. Após a saída, Lisca, que foi técnico da equipe em duas outras oportunidades, passou a ser o mais cotado para assumir. Via redes sociais, no entanto, a torcida se mostrou insatisfeita com a possível volta do comandante.

Utilizando a “#LiscaNão”, a campanha do torcedor Alvinegro esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Apesar do treinador ter salvado o time de um rebaixamento para a Série C (2015) e Série B (2018), os cearenses enxergam a repatriação como um “retrocesso”.

Dirigentes do Ceará ainda não se pronunciaram a respeito do assunto, mas, em uma nota à imprensa, prometeram anunciar o novo treinador em breve. Além de Lisca, Vagner Mancini e Jair Ventura são as outras opções para o cargo.

Errar não é humano, depende de quem erra!

Trazer o o Lisca é esquecer tudo que aconteceu internamente no clube, a todos que estão à frente do Ceará, não nos subestimem! #liscanao #somostorcida pic.twitter.com/WXSxyNiNr9 — Torcida Cearamor (@CearamorOficial) October 2, 2019