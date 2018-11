Lisca é suspenso e Ceará é multado por confusão com o Palmeiras

Ainda tentando escapar de vez do rebaixamento, o Ceará terá uma ausência importante na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o técnico Lisca foi suspenso por um jogo pelo STJD e não comanda a equipe no compromisso desta quarta-feira, confronto direto contra o Bahia na Fonte Nova.

O motivo da suspensão foi a conduta do comandante do Vovô na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Pacaembu, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o treinador reclamou bastante o juiz Andre Luiz de Freitas Castro e foi expulso de campo pelo quarto árbitro. Em seguida, ele fez gestos que indicavam uma ajuda da arbitragem ao Verdão, mandante da partida.

Depois do jogo, Lisca reforçou seu descontentamento na coletiva. “O bandeira apontou escanteio. O árbitro não marcou. Eu estava do lado do quarto árbitro. Olhando para o bandeira. Como é que ele marcou o pênalti 45 segundos depois? Teve interferência externa da televisão hoje aqui”, disse o treinador.

Além da punição a Lisca, o STJD determinou uma multa de R$ 1,5 mil ao Ceará por atraso para chegar ao Estádio Paulo Machado de Carvalho. Pelo lado do Palmeiras, que também reclamou acintosamente da arbitragem da partida, o técnico Luiz Felipe Scolari foi suspenso por dois jogos, Deyverson por um e o diretor de futebol Alexandre Mattos por 15 dias.

