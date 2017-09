Tite explica ausência de Vanderlei em lista: “Não exijo milagres”

A expectativa que existia em torno da possível convocação de Vanderlei não se concretizou nesta sexta-feira. Tite, técnico da Seleção Brasileira, voltou a chamar Alisson, Cássio e Ederson. Indagado sobre a ausência do goleiro santista, protagonista de “milagres” durante as atuações pelo clube paulista, o treinador preferiu ressaltar a qualidade dos outros três arqueiros.

“O técnico é um ser-humano e não exige milagre de outro ser-humano. Exige performance e tem a humildade de entender que existem outras pessoas com conceitos diferentes do dele. Respeito todos os profissionais e gostaria de convocar mais gente, mas não uso esses adjetivos, não exijo milagres de ninguém”, afirmou o treinador.

Em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Tite exaltou a atual safra de goleiros do Brasil, explicou os critérios utilizados para convocação e disse não ter fechado os três nomes para a posição.

“Tem uma avaliação técnica que acompanha todos em seus treinamentos, jogos no local. Não dá para ser bonzinho com todo mundo. Já aconteceu de repetir os goleiros, estamos com uns sete goleiros, a nossa safra é muito boa. Os três convocados estão bem, acompanhei o clássico, os dois goleiros (Vanderlei e Cássio) jogaram muito. O Alisson, contra o Atlético de Madrid, fez a diferença, fechou o gol. O Ederson dando uma sequência”, avaliou, citando outros goleiros em seu radar.

“O Diego (Alves), infelizmente, pelo fato de não poder jogar a Copa do Brasil (pelo Flamengo) fica prejudicado. O Fábio (Cruzeiro) está em alto nível, fazendo diferença. Estamos acompanhando”, concluiu.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil já tem o primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas garantido, com 37 pontos ganhos em 16 partidas. A Seleção encerra sua participação no torneio contra Bolívia, em La Paz, e Chile, no Palestra Itália, nos dias 5 e 10 de outubro, respectivamente.

Santos “protesta” contra lista de Tite

Com a repercussão nas redes sociais de torcedores e internautas pedindo a convocação do goleiro do Santos, o próprio clube da Baixada resolveu entrar na brincadeira, de forma sútil. Logo após a convocação do técnico Tite, o Alvinegro publicou nas redes sociais uma imagem com uma foto de Vanderlei indicando “o melhor goleiro do mundo”.

A postagem foi publicada às 11h15 (de Brasília), poucos minutos depois do treinador Tite divulgar a convocação para os dois últimos jogos das Eliminatórias.