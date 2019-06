Neto de Tite em campo e futevôlei marcam clima de descontração na Seleção

A Seleção Brasileira está de folga. Depois do treinamento desse sábado, os jogadores foram dispensados. Só voltam às 11 horas de domingo. Para a comissão técnica o período também serve para relaxar e dar uma espairecida.

Assim que deu fim ao trabalho no campo aos atletas, Tite imediatamente mudou seu foco. Lucca, de apenas 1 ano e 10 meses, neto treinador, virou o centro das atenções. Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite, e pai da criança, também deitou e rolou, literalmente, para fazer a alegria de Lucca.

Na sequência, todos os membros da comissão técnica atenderam aos convidados, que nesse sábado não foram poucos e puderam assistir toda a atividade da equipe que se prepara para a Copa América.

Rapidamente, os convocados do técnico deixaram a Granja Comary. Neymar e mais seis, inclusive, embarcaram em helicópteros para agilizar o trajeto para fora de Teresópolis-RJ.

Tite e seu filho Matheus brincam nesse momento com Arthur, filho de Matheus e neto do técnico da Seleção . #GazetaSelecao pic.twitter.com/tyHa4BfPiz — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) June 1, 2019

Já Tite, 58, se arriscou na caixa de areia. Acompanhado por Edu Gaspar, coordenador de Seleções da CBF, o técnico participou de uma partida de futevôlei. Sem tanta habilidade para o esporte, Tite viu Edu emendar até bicicleta para ‘salvar’ os passes tortos de Tite. Tudo com muita risada e brincadeira.

Por fim, o comandante da Seleção Brasileira tirou a camisa, bem à vontade, caminhou até a área interna do CT, limpou as chuteiras e partiu para o almoço. A programação segue com a final da Liga dos Campeões da Europa, que vai começar às 16h (de Brasília).