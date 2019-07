Guerra ficará pelo menos duas semanas fora por lesão no joelho

Emprestado ao Bahia há dez dias, Alejandro Guerra teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho confirmada nesta segunda-feira pelo coordenador médico do clube, Luiz Sapucaia. Ela ocorreu quando o meio-campista tentou desarmar um jogador do Santos, no último final de semana.

“Guerra sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Ele, infelizmente, sofreu um acidente de trabalho. É uma lesão similar ao que aconteceu com Gregore, meses atrás, em um ligamento importante e que incomoda bastante. Nós vamos imobilizar por duas semanas, e o retorno dele estará ligado ao processo de recuperação”, disse em entrevista.

Apesar do problema, o profissional negou, porém, a necessidade de uma cirurgia. “Vamos realizar um tratamento em dois períodos, com objetivo de acelerar o processo de recuperação, e esperamos que este tempo inativo seja ainda mais precoce. A recuperação dele, por mais que seja parecida com aquela sofrida por Gregore, pode não ser igual. Cada atleta responde de uma forma”, pontuou.

O coordenador também explicou como será o processo de recuperação do atacante Rogério, que sofreu uma lesão no ombro no treino da sexta-feira. Ele, ao contrário de Guerra, precisará passar por uma cirurgia na região.

“O ombro de Rogério, em um treino, saiu do lugar. Ele sofreu uma lesão ligamentar importante, o que nos fez decidir pela cirurgia para que isso não aconteça outras vezes. O tempo de recuperação dele, a partir de agora, vai depender de uma melhor avaliação do especialista que realizará a cirurgia”, concluiu.

O Bahia foi derrotado pelo Santos no último final de semana por 1 a 0, com gol de Carlos Sánchez. Com o resultado, a equipe está em 11º lugar, com 14 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso nesta competição será no sábado, dia 20, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova, mas, antes disso, enfrenta o Grêmio também em casa, pela volta da Copa do Brasil.