Ex-Cruzeiro e Flu, lateral Ezequiel é anunciado pelo Bahia

Nesta sexta, o Bahia anunciou a contratação por empréstimo de Ezequiel. O lateral-direito, que pertence ao Fluminense, assinou um vínculo até o final do ano com o Esquadrão e será reforço para a disputa do Brasileirão.

Contratado no início do ano pelo Flu, vindo do Cruzeiro, o jogador de 26 anos começou o ano como titular, mas acabou perdendo espaço após o retorno de Gilberto. Em 13 jogos com a camisa Tricolor, Ezequiel marcou um gol. Seu último jogo aconteceu neste mês de abril, contra o Luverdense, pela Copa do Brasil.

Formado na base do Criciúma, o atleta se profissionalizou no próprio clube. O Tigre emprestou o lateral para Braga, de Portugal, e Oeste. Depois de se destacar em 2015 e no início de 2016 pelo time catarinense, o Cruzeiro adquiriu Ezequiel. Com a Raposa, conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil e o Mineiro, até se transferir no começo do ano para o Fluminense.