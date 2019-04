Técnico interino do Atlético Mineiro fecha último treino antes de decisão

Em momento conturbado na temporada, o Atlético-MG se prepara para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mineirão. Rodrigo Santana assumiu a equipe após a demissão de Levir Culpi, após o fiasco na Libertadores. Na manhã deste sábado, o técnico interino fechou o último treino antes da decisão e não confirmou a escalação da equipe.

Rodrigo Santana comandou um treino tático nesta manhã e encerrou a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O treinador poderá contar com o retorno de Réver, que cumpriu suspensão no jogo de quinta-feira contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Geuvânio, que estreou na semifinal do estadual, também está à disposição.

Com a vantagem no Campeonato Mineiro, o Galo precisa de dois resultados iguais para conquistar o título, já que teve a melhor campanha. Em caso de dois empates, ou uma vitória e derrota pela mesma vantagem de gols, o Atlético será campeão.

Após o treino, os jogadores já se concentraram para o clássico de domingo. Apesar de ter fechado o último treino antes da decisão, a tendência é que a equipe seja a mesma que vinha jogando com Levir Culpi. A provável escalação tem: Victor; Guga, Réver, Igor Rabelo e Fábio Santos; Adílson e Elias; Luan, Cazares e Maicon Bolt (Geuvânio); Ricardo Oliveira.