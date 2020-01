Caso Rony: Corinthians tem 1 dia para conseguir dinheiro e Palmeiras só aguarda

O Corinthians tem esta quinta-feira para colocar no papel a proposta já tratada em conversas informais com Athletico-PR e Rony. A Gazeta Esportiva apurou que os representantes do atacante vão se reunir com o clube paranaense na sexta-feira para definir de uma vez por todas o desfecho das negociações.

O retardamento da decisão final foi justamente um pedido do Corinthians, que corre contra o tempo para conseguir, junto ao Banco BMG, a liberação do dinheiro a ser investido em Rony.

Luis Augusto Carvalho, conhecido por Luisinho Piracicaba, é o intermediário corintiano, foi o responsável por representar o clube alvinegro em Curitiba e agora está em Portugal com a missão de conseguir a liberação da verba. Para isso, Luisinho levou na mala documentos e garantias.

Caso o dinheiro seja liberado, o Corinthians oficializará imediatamente a intenção em contratar Rony. Termos, condições, salário, tudo já está combinado. A proposta pode sofrer um ajuste ou outro, mas está alinhada.

PALMEIRAS IN LOCO

Conforme a Gazeta Esportiva antecipou que aconteceria, o diretor de futebol do Palmeiras Anderson Barros esteve em Curitiba nessa quarta. O dirigente conversou pessoalmente com Mario Celso Petraglia, responsável pelas decisões no rubro-negro paranaense, e também falou por telefone com os representantes de Rony.

Barros é muito bem visto pelas pessoas envolvidas no negócio, foi recebido com cordialidade e sua presença serviu mais para mostrar respeito com a negociação e o tamanho do desejo palmeirense em executar a compra. Ciente da intenção corintiana, Petraglia preferiu não definir nada precocemente e aguardar mais um pouco.

A proposta não sofreu alteração em relação ao que já vinha sendo tratado antes. A oferta é de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. O salário de Rony praticamente triplicaria e as luvas seriam de 500 mil dólares.

O presidente Maurício Galiotte, inclusive, falou sobre o assunto após a partida do time em Itu.

Barros também acenou com a possibilidade de envolver um atleta para abater o valor, mas essa condição não é do agrado de Petraglia.

CONTRA-ATAQUE ARMADO

O Corinthians está ciente da proposta palmeirense e pretende se adequar para levar vantagem sobre o arquirrival. Pagar luvas maiores, por exemplo, já é uma promessa. Transferir o dinheiro à vista, sem envolver qualquer outro jogador, também faz parte do plano. No mais, a princípio, as propostas seriam semelhantes.

A favor do Corinthians está a vontade do jogador. Rony já externou sua preferência. Portanto, em um eventual cenário do Athletico obter, de fato, duas propostas tão parecidas, a chance do atacante assinar com o Timão é maior.

Agora, então, resta saber se o Corinthians conseguirá o dinheiro a tempo. A qualquer momento a novidade pode chegar e as tratativas serem aceleradas para um desfecho.

Por outro lado, se a missão alvinegra falhar, o caminho ficará livre e tudo será definido com o Palmeiras.

PENDÊNCIA IMPORTANTE

Apesar do empenho dos interessados, nenhum avanço acontecerá sem que Petraglia convide o staff de Rony para negociar. As partes divergem sobre a repartição do valor a ser recebido em uma eventual venda e também sobre porcentagem que permaneceria com cada parte no caso de uma transferência.

Petraglia afastou o jogador e o colocou para treinar com os aspirantes do clube. O staff de Rony, por outro lado, garante que o atleta seguirá cumprindo com as obrigações e permanecerá afastado o tempo que for necessário, mas não aceitará a condição de pagamento avaliada por Petraglia.

Até agora não houve qualquer sinalização de nenhuma das partes para tratar sobre o assunto. Acredita-se que na sexta-feira, seja com uma ou duas propostas em mãos, a divergência seja sanada, porém, o temperamento intempestivo de Petraglia deixa o clima de incerteza no ar.

Rony e Athletico têm vínculo até julho de 2021.