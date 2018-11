Bia Haddad vence e avança à primeira semi do ano no ITF dos EUA

Na noite desta sexta-feira, Bia Haddad entrou em quadra contra a búlgara Sesil Karatantcheva, pelas quartas de final do ITF de Tyler, nos Estados Unidos, e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/5. A brasileira disputará sua primeira semifinal na temporada.

O primeiro set foi completamente dominado por Bia Haddad. A brasileira quebrou três serviços da adversária, perdeu um saque, mas venceu tranquilamente por 6 a 1. No segundo, Bia começou quebrando um saque da búlgara, logo no primeiro game, e parecia encaminhar uma fácil vitória. Porém, Karatantcheva conseguiu três breaks na sequência e venceu por 6 a 3.

No último e decisivo set, Bia Haddad perdeu o primeiro e o quinto game, e viu a adversária abrir uma boa vantagem de 4 a 1. Sem desistir, a atual 235ª colocada no ranking mundial conseguiu três quebras e triunfou por 7 a 5. Com isso, a brasileira conquistou um importante resultado e disputa sua primeira semifinal desde setembro do ano passado, quando foi finalista do WTA de Seul, na Coréia do Sul.

Na próxima fase, Bia Haddad encara, neste sábado, às 13h (de Brasília), a norte-americana Danielle Lao, que eliminou sua compatriota Lauren Davis por 2 sets a 0.