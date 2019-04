Tite comparece na Arena para observar atletas visando a Copa América

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, esteve presente hoje na Arena para observar jogadores na partida entre Grêmio e Santos. Próximo de definir os atletas que serão convocados para a Copa da América, o atacante Everton deve estar entre os selecionados.

Também estão na mira o lateral-direito Léo Gomes e o volante Matheus Henrique, que vem mostrando bom rendimento com a camiseta gremista. Esses atletas devem ganhar chance após a disputa do torneio no Brasil.

A CBF procura fazer um mapeamento dos atletas através do auxiliar técnico do Tite, Cléber Xavier, que recentemente acompanhou a final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Internacional. O início da Copa da América está marcado para o dia 14 de junho e termina 07 de julho.