Técnico diz que Del Valle foi superior ao Flamengo e já projeta jogo de volta

Apesar de não ter saído com a vitória de Quito no jogo de ida da Recopa, contra o Flamengo, o técnico espanhol do Independiente Del Valle, Miguel Ángel Ramirez, gostou da atuação do seu time, dizendo que os equatorianos foram superiores em comparação com a “segunda melhor equipe do mundo”.

“Foi um tete a tete com o segundo melhor do mundo. As análises mostram isso. Sem ter a força que tem o Flamengo, fomos superiores. São os segundos do mundo. A ideia era ganhar na velocidade pelos lados e aproveitar os espaços que eles deixavam. Esse grupo de jogadores mostrou que está na briga”, analisou após o empate por 2 a 2.

Para o próximo jogo, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasilia), no Maracanã, o comandante espera um jogo difícil, mas almeja criar oportunidades para levar o título.

“Essa equipe sabe ganhar no Brasil. Vamos tentar fazer o que fazemos. Esperamos que lá possamos criar”, completou.

O Del Valle tem boas memórias em solos brasileiros. Na trajetória vitoriosa da Copa Sul-Americana de 2019, o time venceu o Corinthians, em Itaquera, por 2 a 0. Até mesmo o presidente do Timão, Andrés Sanchez, enalteceu o desempenho da equipe visitante na ocasião.

“Tomamos um show de bola, jogamos mal e eles jogaram muito bem. Eles deram uma aula de futebol, temos que nos conscientizar disso”, disse.

A previsão é de casa cheia no jogo da volta e não há gol qualificado, portanto, em caso de empate, o regulamento prevê prorrogação. Se a igualdade persistir, o campeão será conhecido nos pênaltis.