Ponte Preta anuncia rescisão contratual de Rodrigo

A situação entre Rodrigo e Ponte Preta foi definida nesta sexta-feira. Em comunicado oficial, o clube de Campinas anunciou a rescisão contratual do zagueiro de 37 anos. A saída do defensor já era de ciência pública desde a expulsão contra o Vitória que rebaixou a Macaca para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas as partes assinaram o acordo apenas hoje.

As negociações para o término do vínculo se estenderam desde o fim do Brasileiro, mas algumas pendências financeiras e o posicionamento do zagueiro travaram as conversas. Nesta semana, depois de rescindir com o goleiro Aranha, a Ponte conseguiu a assinatura de Rodrigo e deu fim ao contrato que tinha duração até o fim de 2018.

Rodrigo foi contratado na última temporada para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo o principal “vilão” da queda para a Série B, depois de protagonizar uma “dedada” no atacante Trellez, na época atuando no Vitória, que culminou na expulsão do zagueiro e, com um a menos, a Ponte sofreu a virada após estar vencendo por 2 a 0.

A Ponte Preta passou por uma verdadeira reformulação no elenco de jogadores após o descenso. Entre rescisões e transferências, o clube permaneceu com o treinador Eduardo Baptista, que chegou no decorrer da competição.