Pelé é encaminhado a hospital de São Paulo e passa por novos exames

Pelé mal desembarcou da viagem a Paris, na França, e já foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). O estado de saúde do Rei do Futebol, porém, não preocupa e, de acordo com a nota emitida pelo próprio hospital, ele apenas passará por exames admissionais nesta terça-feira.

Vale lembrar que o ex-camisa 10 passou cinco dias hospitalizado na capital francesa, em função de uma infecção urinária. A maior lenda do futebol brasileiro foi à capital francesa para participar de um evento junto a Kylian Mbappé, astro do Paris Saint-Germain, e, de acordo com sua assessoria de imprensa, acabou precisando de assistência médica e cirúrgica de maneira emergencial. A liberação ocorreu nesta segunda-feira.

“Deu entrada, nesta terça-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, Edson Arantes do Nascimento, proveniente do Hospital Americano de Paris. Ele foi hospitalizado na capital francesa após apresentar quadro de infecção urinária desencadeada por cálculo em ureter. A infecção foi debelada.

No momento, está realizando exames admissionais e seu estado de saúde é bom”, diz o comunicado.

