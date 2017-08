Palmeiras tem a quinta pior pontaria do Campeonato Brasileiro

Após a partida do último domingo, contra a Chapecoense, o técnico Cuca afirmou que “não faz as coisas erradas” e por isso não iria repensar suas ações. A frase pode ser contestada, mas ao se analisar a eficiência do ataque alviverde neste Campeonato Brasileiro, a culpa foge da alçada do treinador.

Em 21 rodadas do Brasileirão até aqui, o Palmeiras finalizou 255 vezes, sendo 166 destas longe do alvo. Na média, o Verdão erra 65,1% dos chutes que tenta, a quinta pior marca do torneio até aqui – apenas Vasco (66,1%), São Paulo (66,5%), Atlético-GO (67,4%) e Avaí (71,5%) tem desempenho inferior, não por acaso, quatro dos últimos cinco times na tabela.

A fraca performance ofensiva nas últimas partidas custou a participação na Copa Libertadores, em que o Alviverde foi eliminado nas oitavas de final pelo Barcelona de Guaiaquil, nos pênaltis. Caso tivesse marcado mais um tento no triunfo por 1 a 0, a equipe de Cuca teria avançado no tempo normal.

Além disso, o Palmeiras balançou as redes apenas duas vezes nos últimos quatro jogos, em que perdeu em casa para Atlético-PR e Chapecoense, empatou fora com o Vasco, e venceu o Barcelona-EQU na Arena.

Com a crise vivida no clube, os protestos da torcida tem aumentado gradativamente e, nesta segunda-feira, a Gazeta Esportiva apurou que Alexandre Mattos recebeu ameaças de morte pela má fase do Palmeiras.

Há algumas semanas, a maior torcida organizada do Palmeiras também pediu a saída de Alexandre Mattos, que está no clube desde 2015 e tem contrato até dezembro de 2018, quando se encerra o mandato de Mauricio Galiotte como presidente. O mandatário, porém, já deixou claro que o dirigente seguirá no Palestra Itália.

Os uniformizados fizeram um “dossiê” sobre as contratações do Palmeiras. Constataram que Borja e Deyverson, juntos, custaram R$ 52,7 milhões. Segundo eles, seria possível contratar Everton Ribeiro, Guerrero, Thiago Neves, Pratto e Pablo gastando, ao todo, R$ 67 milhões.

“Ou seríamos mais criativos e gastaríamos no mercado europeu com nomes consagrados (não desconhecidos). Poderíamos trazer alguns desses: Ganso (R$ 35 milhões) + Van Persie (R$ 20 milhões) + Jackson Martinez (sem custo) ou Chicharito (66 milhões) ou Pato (R$ 66 milhões)”, escreveram.