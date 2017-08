O Palmeiras se prepara para perder Yerry Mina e Miguel Borja em 2018. Em situações opostas, os dois colombianos devem ser negociados com o futebol europeu, e o Verdão já analisa o mercado atrás de boas opções para reposição.

Nos últimos dias, a imprensa espanhola noticiou que o Barcelona pode exercer o direito de compra para adquirir Mina já em janeiro. O Barça tem uma cláusula para adquirir o defensor por 9 milhões de euros (R$33,5 milhões) – caso outro clube faça uma oferta maior no período e que seja de interesse do Palmeiras, os catalães podem cobri-la.

Recentemente, o meia Vitinho foi cedido por empréstimo ao Barcelona B, com valor de compra fixado em 15 milhões de euros (R$ 55,8 milhões). Assim, devido a boa relação entre os clubes, o Verdão acredita que poderá segurar Mina no Palestra Itália até a Copa do Mundo de 2018, na Russia.

No entanto, o fato de a Copa Libertadores não se encerrar na metade da temporada (como era anteriormente), pode pesar para que o atleta vá à Espanha ao final do ano. Além disso, os blaugranas tem apenas Piqué, Umtiti, Mascherano e Marlon como opções para a zaga.

“Não tenho informação. São coisas que podem estar acontecendo, mas acho que para um futuro, não para agora”, disse Cuca, de forma enigmática em entrevista coletiva na sexta-feira.

Atualmente, Mina se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, que o deixará até três meses afastado dos gramados. Seu contrato é válido até 2021.

Se a saída de Mina poderia deixar uma lacuna no Palmeiras, uma possível venda de Borja é vista com bons olhos pela diretoria e torcida alviverde. O centroavante não emplacou no Verdão e, caso surja uma proposta pelo valor desembolsado pelo clube em sua contratação, a saída do colombiano é certa.

De acordo com o jornal italiano Tuttomercato, a Sampdoria-ITA e o Olympique de Marselha estão interessados em contratar o camisa 9. Borja, inclusive, já atuou na Europa em 2013, quando foi emprestado ao Livorno, onde fez oito jogos sem marcar nenhum gol.

Para que o negócio pudesse ocorrer, a maior possibilidade seria um empréstimo com opção de compra em valor fixado previamente. Pelo jogador, o Palmeiras desembolsou 10,5 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões à época).

Cuca confirma que o Alviverde já se planeja para a próxima temporada. O zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, está próximo de assinar um pré-contrato com o clube, mas na visão da diretoria, o atleta não seria a peça ideal para substituir Mina, caso o colombiano deixe o clube em janeiro.

“Sempre que você está trabalhando tem que pensar na próxima temporada. Se você está buscando a vaga na Libertadores, você está pensando. O planejamento tem que ocorrer junto com a diretoria. Eu não sei se tem acerto com o Emerson Santos, a gente tem que respeitar o Botafogo. Eu preferia falar só depois que estiver resolvido”, finalizou.