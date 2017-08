Borja entra na mira de Sampdoria e Olympique de Marselha

Miguel Borja não engrena no Palmeiras, mas está na mira de clubes europeus. De acordo com o jornal italiano Tuttomercato, a Sampdoria-ITA e o Olympique de Marselha estão interessados em contratar o colombiano.

Segundo a publicação, a transferência seria de interesse do atacante e do Verdão. Borja, inclusive, já atuou na Europa em 2013, quando foi emprestado ao Livorno, onde fez oito jogos sem marcar nenhum gol.

Para que o negócio pudesse ocorrer, a maior possibilidade seria um empréstimo com opção de compra em valor fixado previamente. Pelo jogador, o Palmeiras desembolsou 10,5 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões à época), e só negociará o atleta ao menos por este valor.

Contratado pelo Alviverde no último mês de fevereiro, Borja vive seu maior jejum desde que chegou ao clube alviverde – 11 partidas consecutivas sem balançar as redes.

O último tento pelo Palmeiras no dia 21 de junho, data da vitória pelo placar mínimo sobre o Atlético-GO, pela nona rodada Campeonato Brasileiro. Desde então, o colombiano passou em branco em oito jogos pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa do Brasil e um pela Libertadores.

O centroavante acumula um total de sete gols em 31 partidas pelo Palmeiras. Ganhador da Copa Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, ele curiosamente não marcou no torneio continental pelo time alviverde – foram quatro gols no Paulista e três no Brasileiro.