La Liga relembra Dani Alves no Sevilla e o aponta como “um dos melhores da história” do clube

Antes de jogar ao lado de Messi, Xavi, Iniesta e participar de uma geração vitoriosa do Barcelona, Daniel Alves brilhou no futebol espanhol pelo Sevilla. Nesta quarta-feira, o Instagram oficial da La Liga relembrou os tempos em que o brasileiro defendia o time andaluz e o colocou como um dos maiores da história do clube.

O perfil oficial do Campeonato Espanhol publicou uma foto do jogador de 36 anos com a camisa dos Rojiblancos, junto à legenda: “Velhos tempos, Dani Alves! Um dos melhores da história do Sevilla”.

Revelado pelas categorias de base do Bahia, Daniel Alves foi para o clube espanhol no segundo semestre de 2002. Com o Sevilla, venceu duas edições da Liga Europa, então chamada de Copa da Uefa, uma Supercopa da Uefa, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Seis anos depois, o Barcelona contratou o lateral-direito, que viveu o auge de sua carreira no Camp Nou. Em 2016, resolveu mudar de ares e se transferiu para a Juventus, onde passou apenas uma temporada. Então, acertou com o Paris Saint-Germain, último clube que defendeu antes de retornar o Brasil para assumir a camisa 10 do São Paulo.