Igor Gomes reclama de pênalti claro, e Camacho nega lance faltoso

O Majestoso disputado neste sábado terminou de maneira polêmica no Estádio do Morumbi. Após o empate sem gols pela sexta rodada do Campeonato Paulista, ainda na saída do gramado, Igor Gomes reclamou de pênalti claro, enquanto Camacho negou ter cometido infração sobre o adversário.

Aos 47 minutos da etapa complementar, Igor Gomes avançou com a bola dentro da área e, após contato com Camacho, foi ao chão. O árbitro Douglas Marques das Flores mandou o jogo seguir, o que motivou reclamação intensa dos jogadores do São Paulo até depois da partida.

“No último lance, para mim, foi pênalti claro. Fui tocado. Alegaram que parei para esperar o contato, mas, na velocidade em que estava, não conseguiria bater. Precisava diminuir para bater bem. Ele veio pelas costas e não consegui finalizar. Como isso não é pênalti?”, questionou Igor Gomes, inconformado.

O corintiano Camacho também deu sua versão sobre a jogada que marcou o final da partida na saída do gramado do Morumbi e, com poucas palavras, negou ter cometido falta sobre Igor Gomes. “Eu estava ali na jogada e acho que não foi nada”, declarou o jogador.

Arbitragem à parte, o clássico disputado diante de mais de 44 mil torcedores terminou com empate sem gols no Estádio do Morumbi. O goleiro Cássio fez grandes defesas, especialmente em chute desferido por Pato. Assim como Tiago Volpi, que salvou em falta cobrada por Luan.