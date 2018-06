Grêmio e Santos chegam a acordo e acertam venda de Jaílson

A direção do Grêmio acertou nesta terça-feira a venda do volante Jaílson para o Santos. Essa negociação começou na semana passada e faltam apenas detalhes burocráticos para que o anúncio seja oficializado pelos clubes.

Depois de uma reunião com o Conselho de Gestão do clube, o presidente do Santos, José Carlos Peres, chegou a acenar com a possibilidade de desistir da negociação pelo atleta já ter jogado a Libertadores e Copa do Brasil pelo Grêmio. Mesmo assim os dirigentes santistas resolveram bancar a vinda do meio-campista, e ele só pode atuar no Campeonato Brasileiro.

O valor apresentado pelo Santos agradou a direção do Grêmio, que não revela a quantia que receberá do time paulista. Jaílson irá em definitivo para a Vila Belmiro. Até sexta-feira desta semana o Santos precisa apresentar garantias bancárias exigidas pelo Grêmio para que o negócio seja sacramentado.

Jaílson foi titular do Grêmio na conquista da Libertadores de 2017 e atuou em 103 partidas. No Peixe, o meia foi um pedido do técnico Jair Ventura.