Seleção equatoriana retoma interesse em Jorge Sampaoli

A seleção do Equador retomou o interesse em Jorge Sampaoli. Houve uma sondagem ao técnico argentino em julho e, àquela altura, a negociação não caminhou.

O Equador tem interinamente Jorge Célico, treinador das equipes sub-20 e sub-23, e procura por um nome de peso. As conversas com Jürgen Klinsmann não evoluíram. A opção no time feminino foi Emily Lima, também ex-Santos.

Sampaoli negociou com o Palmeiras, mas as tratativas não chegaram a um final feliz. O Verdão anunciou Vanderlei Luxemburgo.

Jorge Sampaoli adota cautela para definir o futuro. Uma de suas opções é o Flamengo para o caso da saída de Jorge Jesus depois do Mundial.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com