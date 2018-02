Neymar tem fissura em osso do pé e vira problema para o PSG

Apesar do otimismo de Neymar em relação à recuperação da lesão sofrida neste domingo, a última informação, divulgada pelo Paris Saint-Germain na noite desta segunda-feira, não é das melhores. Segundo o clube, o brasileiro tem uma fissura no quinto metatarso do pé direito. O time não divulgou prazo de recuperação, mas este tipo de lesão leva, em média, de 15 a 20 dias, de acordo com especialista ouvido pela Gazeta Esportiva.

Com isso, o craque está praticamente fora do jogo contra o Real Madrid na próxima semana, na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe francesa precisa reverter a derrota por 3 a 1 sofrida na Espanha.

Neymar se lesionou no último domingo, na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha. O atacante torceu o tornozelo, foi atendido ainda no gramado e deixou o campo de maca. Segundo o clube, Neymar também tem outra lesão, o entorse no tornozelo direito, menos preocupante do que a fissura.

Marquinhos também tem lesão na perna confirmada

Também na noite desta segunda-feira, o PSG deu detalhes da lesão do zagueiro brasileiro Marquinhos. O defensor sofre com uma lesão muscular de grau um no quadríceps esquerdo. Com isso, Marquinhos também é dúvida para a partida contra o Real Madrid.