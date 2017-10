Em torneio amistoso, Corinthians sub-20 é goleado pelo Deportivo La Coruña

O time Sub-20 do Corinthians levou a pior diante do Deportivo La Corunha pelo 19° Torneio Victoria “Memorial Moncho Rivera”, disputado na Espanha. Mesmo com a presença de três jogadores que já integram o elenco principal do alvinegro (Mantuan, Rodrigo Figueiredo e Carlinhos), o time brasileiro não foi páreo para a equipe espanhola e perdeu por 7 a 0.

O timão foi para o intervalo perdendo por apenas 1 a 0, gol de Oscar Pinchi. No entanto, desandou a tomar gols na segunda etapa. Borja (duas vezes), Albentosa (duas vezes), Luisinho e Exposito completaram o atropelo sobre os jovens jogadores brasileiros. Guilherme Torres, que atuou pelo clube de São Paulo entre os 2012 e 2014, esteve em campo pelo time espanhol.

Foi a segunda goleada sofrida pelo time de base do Corinthians na viagem. A equipe já havia perdido para o modesto Racing Ferrol nesta quarta-feira, por 5 a 0. A delegação corintiana volta ao brasil na madrugada do próximo domingo. A renda dos amistosos será destinada a causas sociais da Espanha.

