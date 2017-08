Palmeiras “preserva” Egídio e Michel Bastos terá sequência na lateral

O lateral-esquerdo Egídio perdeu espaço no Palmeiras. Neste domingo, em empate contra o Vasco em Volta Redonda, Cuca optou por escalar Michel Bastos na função, deixando o camisa 6 fora até mesmo do banco de reservas.

“Achei que era momento de dar uma preservada no Egídio. Hoje foi o jogo do Michel, que já vem trabalhando nessa posição, mas não atua há muito tempo na função. Precisamos continuar trabalhando para que ele vá melhorando”, disse Cuca, antes de explicar mais sobre a decisão.

“A troca tem diversos fatores. O Egídio é uma excelente pessoa, gosto dele como jogador também. Senti que hoje era um jogo para preservá-lo. Hoje nossa torcida cobrou muito, é o típico jogo de um time grande após eliminação, teve cobrança, como vai ter semana que vem em casa. Quem trabalha no futebol tem que estar acostumado”, disse, antes de finalizar o assunto. “O Egídio é funcionário do Palmeiras. Hoje ele ficou fora, e hoje é o que importa. Amanhã é outro dia”.

Curiosamente, em sua entrevista coletiva de sexta-feira, Cuca havia revelado que Egídio negocia sua renovação de contrato com o Palmeiras, já que o atual vínculo se encerra ao final do ano. De acordo com o treinador, a decisão de manter o atleta foi tomada pela comissão técnica e diretoria.

Egídio vive momento conturbado no Palmeiras. O lateral foi apontado como um dos maiores culpados pela eliminação alviverde contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que causou o pedido de demissão de Cuca, e ainda perdeu o pênalti decisivo que deixou o Verdão fora da Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Barcelona de Guaiaquil.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália. Já o Vasco visita o Bahia no mesmo dia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

