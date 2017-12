Corinthians mandará os primeiros jogos de 2018 no Pacaembu

O Corinthians voltará a mandar jogos no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Devido ao replantio da grama da Arena Corinthians, o campeão brasileiro mandará os três primeiros jogos de 2018 no estádio onde conquistou, entre outros títulos, a primeira Libertadores de sua história.

Em postagem no site oficial do clube, o Timão aponta que os jogos contra Ponte Preta (17 de janeiro), Ferroviária (24) e o clássico contra o São Paulo (28) serão disputadas na “saudosa maloca”. Todos os jogos são pelo Campeonato Paulista.

Além do comunicado, o Corinthians publicou no Facebook e no Instagram oficiais do clube um vídeo com, além da informação dos jogos no Pacaembu, várias imagens, principalmente da torcida corintiana, no estádio.

O replantio do gramado da Arena Corinthians ocorrerá após o evento de acrobacias com caminhões Monster Jam em 16 de dezembro. Blocos da grama retirada podem ser comprados pelo torcedor alvinegro até o próximo domingo.