Drenagem do Allianz resiste, mas chuva impede demarcação do campo

Sim, desde ontem a chuva não deu trégua por aqui e toda a estrutura do evento de sábado já foi desmontada, mas se vocês queriam saber sobre o sistema de drenagem, se liga no meu #NovoVerde agorinha mesmo: pic.twitter.com/7RbWtpVKCB — Allianz Parque (@AllianzParque) February 10, 2020



As intensas chuvas que atingem a cidade de São Paulo atrapalharam a conclusão do processo de instalação do novo gramado do Allianz Parque. A drenagem resistiu, mas a demarcação do campo sintético, prevista para segunda-feira, não pôde ser realizada. Ainda assim, o cronograma da arena será mantido.

São Paulo vem sofrendo com horas de chuvas ininterruptas, o que causou uma série de pontos de alagamento pela cidade. A região que abriga o Allianz Parque, na Zona Oeste da capital paulista, está entre as afetadas pelo temporal, o que adiou o processo de demarcação do gramado.

O técnico Vanderlei Luxemburgo planeja comandar o treinamento desta quarta-feira já no novo gramado da arena. O atraso na demarcação do gramado ainda não provocou mudanças no cronograma inicial, mas tudo depende das condições climáticas de terça.

Dá pra ver nos detalhes como funciona o sistema, junto com o TPU bem no detalhe. 🌱 pic.twitter.com/xEtjE5wSl2 — Allianz Parque (@AllianzParque) February 10, 2020

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para encarar o Mirassol no jogo que marca a inauguração do novo gramado do Allianz Parque. O atacante Dudu, suspenso, é desfalque certo para o duelo.

A chuva incessante em São Paulo já havia causado o adiamento da apresentação oficial do lateral esquerdo Matias Viña como reforço do Palmeiras. O evento seria realizado ao meio-dia, mas acabou inviabilizado, já que a região que abriga a Academia de Futebol também foi afetada pelo temporal.