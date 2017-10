Botafogo projeta recuperar pontos perdidos fora de casa

Passada a derrota de 1 a 0 para o Vasco, o Botafogo já foca as suas atenções para a partida desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), diante do Avaí no Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 43 pontos conquistados, o Glorioso precisa pontuar para se aproximar do objetivo de disputar a próxima Copa Libertadores. A ordem é recuperar como visitante pontos preciosos deixados diante da própria torcida.

Jogando no Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu pontos contra equipes que lutam contra o rebaixamento, como o Avaí. O próprio Leão catarinense venceu o Alvinegro por 2 a 0 no primeiro turno. Também no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), aconteceram empate por 2 a 2 com o Coritiba e derrota de 3 a 1 para o Vitória. Só aí, oito pontos perdidos que hoje colocariam o time com 51 pontos, na segunda posição.

“Precisamos melhorar em vários aspectos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Sabemos que a classificação na Copa Libertadores não pode escapar e por isso mesmo é necessário progressos. Esse jogo contra o Avaí é muito importante e temos que buscar a vitória. Sei que é um jogo fora de casa, mas neste momento da competição é muito importante somar pontos longe do Rio de Janeiro”, disse o zagueiro Igor Rabello.

O atacante Rodrigo Pimpão concorda. “Nós precisamos ganhar fora novamente porque andamos perdendo alguns pontos preciosos jogando no Rio de Janeiro, contra o próprio Avaí no primeiro turno por exemplo. Dessa maneira, temos que recuperar essa pontuação”, ressaltou o atacante.

O time para este compromisso será definido no treino previsto para a manhã desta terça-feira. O técnico Jair Ventura, que não vai poder dirigir o time do banco de reservas por ter sido expulso contra o Vasco, perdeu o zagueiro Joel Carli, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Marcelo ocupará a vaga do argentino. O volante Matheus Fernandes, que volta de suspensão, reaparece no lugar de Marcos Vinícius. Após o treino desta terça a delegação segue para Santa Catarina.