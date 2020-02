Fifa 20 homenageia astro mexicano Roberto Gómez Bolaños

O Fifa 20 divulgou o lançamento de um uniforme especial em homenagem a Roberto Gómez Bolaños, que completaria 91 anos nesta sexta-feira. O ator mexicano ficou conhecido por seus papeis como Chaves e Chapolin Colorado, que completa 50 anos neste ano.

O mundo veste as cores do Chapolin Colorado! Esta belezura de uniforme já está disponível no jogo! #SiganmeLosBuenosFIFA20 pic.twitter.com/UAnwpme3V5

— EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) February 21, 2020