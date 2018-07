Santos acerta saídas e contrata substituto de Lucas Lima

Siga os passos abaixo para desbloquear as notificações e receber alertas das principais notícias do site.

Após 35 dias de pausa para a Copa do Mundo, o Brasileirão retorna suas atividades na quarta-feira e volta a ser o foco da atenção do torcedor santista. Confira as mudanças do Peixe ao longo do período de preparação para o decorrer do campeonato nacional mais acirrado do planeta.

O Santos, ao menos fora de campo, teve notícias boas durante a pausa para a Copa do Mundo na Rússia. O Peixe fez duas boas negociações por vendas de jogadores e, finalmente, contratou um substituto para Lucas Lima: o costarriquenho Bryan Ruiz, de 32 anos, ex-Sporting.

O alvinegro aceitou a transferência de Rodrygo ao Real Madrid por mais do que o valor base para a multa rescisória: 54 milhões de euros. Deste montante, 40 milhões de euros limpos (R$ 175 mi) entrarão nos cofres da Vila Belmiro no fim deste mês. E a joia só irá à Espanha em julho de 2019.

Outra venda comemorada pelo Santos foi a de Serginho, que estava emprestado ao América-MG, por 2 milhões de dólares (R$ 7,7 mi) ao Al Wahda, dos Emirados Árabes. O meia, não utilizado pelo técnico Jair Ventura, vinha sendo destaque do Coelho no Campeonato Brasileiro.

Tecnicamente, porém, a pausa não foi tão boa assim. O Peixe fez uma turnê no México e voltou sem fazer gols – derrota por 1 a 0 para o Monterrey e empate em 0 a 0 com o Querétaro. O alvinegro não mostrou grande evolução após tempo livre para treinamentos e ainda viu a exposição da marca fora do Brasil não ser tão boa assim. O segundo jogo não teve transmissão para o Brasil e a Santos TV apelou para um link pirata.

Depois de um primeiro semestre irregular, o Santos levanta dúvidas no torcedor e Jair segue pressionado. O desafio logo de cara será o Palmeiras, quinta-feira, às 20h, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 15º colocado, com 13 pontos e um jogo a menos, a ser disputado diante do Vasco, ainda sem data definida.

A esperança santista está no maior poder de investimento. Carlos Sánchez, meio-campista uruguaio do Monterrey-MEX, está perto de vestir a camisa. O Peixe ainda procura por um volante e um centroavante. A chegada do executivo de futebol Ricardo Gomes durante a pausa para a Copa fez com que o presidente José Carlos Peres descentralizasse parte das decisões.

Com alívio financeiro, reforços e tempo para trabalhar, o Santos tem condições de melhorar na disputa do Campeonato Brasileiro e no mata-mata da Libertadores da América e Copa do Brasil. Resta evoluir tecnicamente e torcer para a crise política, com pedidos de impeachment em andamento, não afetar o desempenho.