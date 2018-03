Em jogo emocionante, Rio vira contra Minas e vence 1ª da semifinal

O Sesc/Rio de Janeiro está um passo mais próximo de chegar à final da Superliga feminina de vôlei. Nesta sexta-feira, a equipe do técnico Giovane virou para cima do Minas e conquistou uma incrível vitória por 3 sets a 2.

No primeiro set, as mineiras estiveram atrás no placar, mas conseguiram largar na frente na partida. Com o 2 a 0 no marcador, tudo indicava que a partida seria fechada em seguida, mas a emoção tomou conta da Arena do Minas.

O Sesc conseguiu fechar seu primeiro set, mas nada que desanimasse as donas da casa, que na quarta parcial estavam com o jogo na mão. No entanto, o Rio mostrou sua força mais uma vez e empatou o duelo.

Relembrando as decisões recentes entre os clubes, a abertura da fase na Superliga Feminina foi para o tie-break. No fim, melhor para as cariocas, que fecharam com vitória de virada por 3 sets a 2 (parciais de 26/24, 25/23, 21/25, 24/26 e 7/15).

Agora, restam quatro jogos na série e a sequência da semifinal da Superliga promete ainda mais emoção entre as duas equipes.