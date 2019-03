Última rodada do Paulista coloca São Paulo buscando vaga, e Santos liderança geral

Resta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. Passada as partidas deste fim de semana, os 16 times da Série A1 entrarão em campo com as mais diversas ambições na próxima quarta-feira, desde tentar consolidar a liderança geral, passando pela classificação à fase de mata-mata e, até mesmo, se livrar do rebaixamento.

Dos quatro principais times do Estado, quem vive situação mais delicada é o São Paulo. Único que ainda não consolidou a classificação, o Tricolor comandado por Vágner Mancini, que foi derrotado pelo Palmeiras no último sábado, no Pacaembu, terá um duelo decisivo com o São Caetano, que luta pela permanência na elite e necessita dos três pontos no Anacleto Campanella.

O Grupo do São Paulo, inclusive, é o único que ainda não possui ao menos as equipes classificadas definidas. Na chave, o Ituano lidera e o Oeste está em terceiro lugar. O time de Itu já está garantido. Assim, o Tricolor do Morumbi briga por uma vaga com o Rubrão.

Já o Palmeiras, motivado pelo triunfo no Choque-Rei, precisa de apenas um ponto contra Ponte Preta, na capital paulista, para confirmar a liderança do grupo, já que o Novorizontino necessita, além da vitória sobre a Ferroviária, de um tropeço do Verdão. A Macaca, inclusive, é um dos times que cumpre tabela na última partida da primeira fase, já que também não tem como ultrapassar Santos e Red Bull no Grupo A.

O Peixe e a equipe campineira, aliás, terão uma briga interessante na próxima quarta-feira. Além da liderança do Grupo A, os dois times brigam pela primeira colocação geral do Paulista. O Red Bull é, atualmente, o líder com 24 pontos e terá o Guarani, sem ambições, no Brinco de Ouro. Já o Santos, com um ponto a menos, terá o Botafogo-SP, no Santa Cruz.