Torcida do Botafogo já fechou 27 ônibus para partida decisiva contra o Mirassol

Depois de um início irregular com resultados ruins no Campeonato Paulista, o Botafogo voltou a vencer no Estadual na última rodada, contra o Bragantino, e agora busca escapar do rebaixamento nos dois últimos jogos do torneio. Para incentivar o time na partida contra o Mirassol, neste domingo, às 19h, as três torcidas organizadas do Pantera – o Movimento 1918, a Botachopp e a Fiel Força – estão coordenando, em conjunto com o clube, uma caravana para a cidade do adversário. Com passagens a R$ 2, o clube anunciou que 27 ônibus já foram fechados para a viagem.

Em conversa com a Gazeta Esportiva, um dos líderes do Movimento 1918, Igor Falconi, disse que a expectativa é que cerca de 30 ônibus saiam de Ribeirão Preto no domingo, às 14h. Ele revelou que a caravana faz parte de um pacto dos torcedores com os jogadores, treinador e dirigentes do clube.

“Na semana passada, fizemos um protesto de maneira pacífica, conversamos com alguns dirigentes que são efetivamente responsáveis pela montagem do elenco. Também conversamos com o técnico, que nos deu aval para falarmos com os jogadores”, contou Igor. “Pedimos mais vontade, empenho e enfatizamos a importância de vibrarem com a torcida e que ganhassem do Bragantino em casa. Fazendo isso, prometemos que levaríamos entre 20 e 30 ônibus para Mirassol”.

Segundo o torcedor, o preço de apenas R$ 2 da passagem só foi possível por conta de um subsídio de pessoas com uma melhor condição financeira, como ex-presidentes e torcedores que são empresários. Os cerca de mil aficionados que viajarão a Mirassol já podem comprar o ingresso pelo valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no Estádio Santa Cruz. Serão disponibilizadas cerca de 2.500 entradas para os visitantes.

Até o momento, a média de público no Campeonato Paulista dos jogos do Mirassol em casa é de 2.688 pagantes. Porém, esse número foi elevado por conta da última rodada, contra o Palmeiras, que teve um público de 9.689 pessoas. Dentre as outras quatro partidas, o jogo com mais torcedores foi contra o Novorizontino, na terceira rodada do estadual, que contou com 1.109 pagantes, sendo esse uma quantidade próxima dos botafoguenses que viajarão a Mirassol.

Caso a Ferroviária vença o São Caetano nesta sexta-feira e, no domingo, o Botafogo derrote o Mirassol, o Pantera estará livre da possibilidade de ser rebaixado. Mesmo com a possibilidade de maior tranquilidade para a rodada final do Paulista, Igor aponta erros na preparação do time para a disputa do estadual e revela estar preocupado com a participação do time na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

“Acredito que o planejamento para o Campeonato Paulista foi mal feito. Não trataram o torneio com a importância que ele tem, justamente por ser um campeonato de tiro curto e não ter margem para erros. Para a Série B, o planejamento precisa ser revisto, principalmente pelo fato de não disputarmos a competição há muitos anos. É um campeonato mais longo, requer um elenco mais cheio, vamos reaprender a jogá-lo”, ressaltou o torcedor.