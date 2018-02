São Paulo segue atrás de Ferraz, mas negociação com o Santos não avança

O São Paulo segue negociando com o Santos pela contratação de Victor Ferraz, mas a transação ainda está longe de um final feliz. A quantia oferecida pelo Tricolor para a compra não é suficiente para o Peixe, que pede jogadores em troca.

Alguns atletas como Cueva, Hudson, Lucas Fernandes e Júnior Tavares foram colocados em pauta, porém, todos estão nos planos do técnico Dorival Júnior para a temporada.

Se não abrir mão de um ou mais jogadores pretendidos pelo alvinegro, o São Paulo terá que aumentar a compensação financeira. O técnico Jair Ventura gosta do futebol de Ferraz. E, mesmo com a ascensão de Daniel Guedes, autor de três assistências em dois jogos, não há uma terceira opção para a lateral direita no elenco.

Enquanto isso, Victor Ferraz se recupera de uma luxação no ombro direito. O departamento médico santista não estipulou prazo para o retorno do atleta no Campeonato Paulista.

Na visão de Dorival, Ferraz é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro. Ele foi titular absoluto com o treinador e tinha total liberdade ofensiva, inclusive com jogadas pelo meio.