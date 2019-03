No Pacaembu, às 19h30 (horário de Brasília) do sábado, Santos e Red Bull Brasil fazem a partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas surpreendeu e garantiu a melhor classificação geral da primeira fase da competição, obtendo o direito de decidir as partidas do mata-mata da disputa estadual em seus domínios, independentemente do adversário.

Apesar da decisão, o clima entre os clubes nas redes sociais é amistoso. Nesta sexta-feira, o RB deu início à conversa com o perfil oficial do Santos no Twitter, postando uma foto dos mascotes dos times.

Parece que já tá rolando um reconhecimento de campo para todo mundo chegar voando no sábado @SantosFC 🐃🐳🤜🤛 #SomosTorosLokos pic.twitter.com/PTeqr1CGSp — Red Bull Brasil (@RedBullFutebol) 22 de março de 2019

“Parece que já tá rolando um reconhecimento de campo para todo mundo chegar voando no sábado”, publicou o Red Bull.

“Acho que os nossos mascotes estão ansiosos, hein, Red Bull? Já estão até querendo antecipar a disputa das quartas”, respondeu o Peixe, postando uma foto dos mascotes diante de uma mesa de pebolim.

“Já não dá pra fazer a volta no domingo, não?! Esperar até terça depois vai ser complicado!!! Bons jogos para nós”, postou pela última vez o RB, seguido da resposta final do Twitter oficial do Santos.

“Concordo! Valeu por nos apresentar sua bela casa, também! Agora é foco total nas quartas. Que seja um grande jogo!”.