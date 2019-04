Com decisão na Páscoa, relembre os “chocolates” da história do clássico Majestoso

Neste domingo de Páscoa, Corinthians e São Paulo decidem o título do Campeonato Paulista de 2019, às 16h (horário de Brasília), na Arena. Marcado pela ineficiência ofensiva das duas equipes, o confronto teve seu pontapé inicial com um 0 a 0 pelo jogo de ida no Morumbi e não promete muitos gols para o embate desta tarde.

Apesar da rede ainda não ter balançado nas finais deste ano, nem sempre o clássico Majestoso é marcado por equilíbrio e poucos gols. Com 89 anos de história, o embate entre corintiano e são-paulinos já rendeu muitos chocolates.

Relembre todos os chocolates dos últimos 25 anos:

Ao todo, foram 26 goleadas em toda história do clássico entre Corinthians e São Paulo, com 14 vitórias alvinegras e 12 tricolores. Além de ter vantagem no número de goleadas aplicadas, o Timão também leva a melhor no saldo de gols do confronto, com 74 gols anotados, contra 65 dos são-paulinos.

Com grande vantagem no início do confronto, o São Paulo manteve a vantagem na contagem das goleadas sobre o Corinthians até meados da década de 1990. Com a vitória por 5 a 0 pelo Campeonato Paulista de 1996, o Alvinegro assumiu a ponta na disputa e não perdeu mais.

Os maiores chocolates do Majestoso tiveram o placar de 6 a 1; tanto para o lado do Corinthians quanto do São Paulo. Em 1933, o Tricolor aplicou a goleada no rival pelo Campeonato Paulista do ano. Mais de 80 anos depois, o Alvinegro devolveu a contagem com vitória pelo Campeonato Brasileiro de 2015.

Placar dos chocolates:

Corinthians: 14 goleadas – 74 gols marcados – 65 gols sofridos

São Paulo: 12 goleadas – 65 gols marcados – 74 gols marcados

Maiores goleadas:

São Paulo 6×1 Corinthians – 10/07/1933 – Floresta – Campeonato Paulista

Corinthians 6×1 São Paulo – 22/11/2015 – Arena Corinthians – Campeonato Brasileiro

Palco dos chocolates:

Pacaembu – 12 jogos

Morumbi – 6 jogos

Parque São Jorge – 4 jogos

Floresta – 2 jogos

Arena Corinthians – 1 jogo

Santa Cruz – 1 jogo

Campeonato das goleadas:

Campeonato Paulista – 13 jogos

Campeonato Brasileiro – 4 jogos

Amistoso – 3 jogos

Taça Cidade de São Paulo – 2 jogos

Torneio Rio-São Paulo – 1 jogo

Taça São Paulo – 1 jogo

Copa Bandeirantes – 1 jogo

Torneio Charles Miller – 1 jogo

Confira todas as goleadas da história de Corinthians x São Paulo:

Corinthians 1×4 São Paulo – 10/01/1932 – Parque São Jorge – Campeonato Paulista

Corinthians 2×4 São Paulo – 23/07/1933 – Parque São Jorge – Campeonato Paulista

São Paulo 6×1 Corinthians – 10/07/1933 – Floresta – Campeonato Paulista

São Paulo 5×2 Corinthians – 21/01/1934 – Floresta – Amistoso

Corinthians 4×1 São Paulo – 24/03/1940 – Parque São Jorge – Amistoso

São Paulo 4×2 Corinthians – 30/08/1942 – Pacaembu – Campeonato Paulista

Corinthians 0x4 São Paulo – 15/10/1944 – Pacaembu – Campeonato Paulista

São Paulo 5×1 Corinthians – 01/01/1946 – Pacaembu – Taça Cidade de São Paulo

Corinthians 5×1 São Paulo – 16/04/1947 – Pacaembu – Taça Cidade de São Paulo

Corinthians 4×1 São Paulo – 28/12/1949 – Pacaembu – Torneio Rio-São Paulo

Corinthians 4×0 São Paulo – 26/08/1951 – Pacaembu – Campeonato Paulista

São Paulo 1×4 Corinthians – 16/12/1951 – Pacaembu – Campeonato Paulista

São Paulo 1×5 Corinthians – 16/04/1958 – Pacaembu – Torneio Charles Miller

São Paulo 4×0 Corinthians – 05/11/1959 – Pacaembu – Campeonato Paulista

São Paulo 4×1 Corinthians – 23/11/1960 – Pacaembu – Campeonato Paulista

Corinthians 4×2 São Paulo – 11/02/1962 – Morumbi – Amistoso

Corinthians 5×1 São Paulo – 03/06/1962 – Parque São Jorge – Taça São Paulo

São Paulo 2×4 Corinthians – 02/03/1969 – Morumbi – Campeonato Paulista

São Paulo 4×0 Corinthians – 10/08/1980 – Morumbi – Campeonato Paulista

Corinthians 4×1 São Paulo – 21/07/1994 – Morumbi – Copa Bandeirantes

São Paulo 0x5 Corinthians – 10/03/1996 – Santa Cruz – Campeonato Paulista

Corinthians 4×0 São Paulo – 06/06/1999 – Morumbi – Campeonato Paulista

Corinthians 1×5 São Paulo – 08/05/2005 – Pacaembu – Campeonato Brasileiro

Corinthians 5×0 São Paulo – 26/06/2011 – Pacaembu – Campeonato Brasileiro

Corinthians 6×1 São Paulo – 22/11/2015 – Arena Corinthians – Campeonato Brasileiro

São Paulo 4×0 Corinthians – 05/06/2016 – Morumbi – Campeonato Brasileiro