Leco abre as portas para Kaká e comenta sobre mudanças no Paulistão

Após o fim de seu contrato com o Orlando City, Kaká está cada vez mais atrelado ao São Paulo. Diante da possibilidade do meia retornar ao clube que o revelou na próxima temporada, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, garantiu que ainda não há nade certo e que sequer houve uma conversa, porém, não fechou as portas do Morumbi ao jogador.

“Pode até acontecer. Não existe nada a respeito, a não ser o desejo dele de eventualmente ainda jogar no São Paulo. O nosso interesse em ter uma pessoa tão vinculada, tão identificada com a camisa, como é o caso dele”, afirmou Leco após o sorteio que definiu os grupos da próxima edição do Campeonato Paulista.

O mandatário são-paulino está ciente de que trazer Kaká não será fácil. O alto salário que o meia recebia no Orlando City é um dos desafios que o Tricolor terá de superar, aliando vencimentos compatíveis com o que o atleta pode dar de retorno não só fora de campo, mas também dentro das quatro linhas – Kaká completará 36 anos em 2018.

“Vai depender, claro, de uma conversa, de um entendimento, de um ajuste de interesses. Existe o interesse primário dele e do São Paulo para que ele continue envergando a nossa camisa”, completou o presidente são-paulino.

Já em relação ao Paulistão, Leco viu com bons olhos as mudanças no regulamento. Agora, cada equipe poderá apresentar uma lista de 26 atletas inscritos e uma outra relação, sem número limitado, com jogadores da base, podendo escalar, no máximo, cinco jovens talentos simultaneamente.

“Nós discutimos isso bastante no conselho técnico e acabamos ajustando que poderiam ser cinco [jogadores da base] atuando [simultaneamente]. Portanto, posso ter mais jogadores da base em um jogo, desde que substituam uns aos outros. Aumentamos de 25 para 26 atletas desde que esse 26º atleta seja um goleiro. Está de bom tamanho, há diversas ideias muito bem colocadas, e a Federação está primando em cuidar muito bem do futebol paulista”, concluiu.

*Especial para a Gazeta Esportiva