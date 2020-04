FPF publica vídeo no dia em que ocorreria a final do Campeonato Paulista

Paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Paulista estaria conhecendo seu campeão neste domingo, quando seria disputado o jogo de volta da decisão. Então, a Federação Paulista de Futebol (FPF) publicou um vídeo falando sobre a situação da doença e passando uma mensagem de união por um possível retorno futuro da competição.

“O grande desafio da nossa geração chegou. Uma pandemia domou todo o mundo, afastou-nos de quem gostamos, trouxe medo e perdas. Entramos em uma parada técnica. Cada vida importa (…) Nos afastamos hoje para podermos nos reencontrar amanhã”, diz um trecho da gravação, que ainda mostra imagens da cidade de São Paulo vazia por conta do isolamento social e traz a hashtag #VoltaremosMaisFortes.

No último dia 15 de abril, o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, reforçou aos mandatários dos 16 clubes que integram a Série A1 do estadual em 2020 a intenção em concluir a competição de qualquer maneira. Ele se comprometeu a apresentar uma solução viável assim que receber uma sinalização dos órgãos competentes de saúde.

O Paulistão parou após o término da 10ª rodada da primeira fase, em 15 de março. Os times ainda jogariam mais duas rodadas antes da fase de mata-mata, que teria quartas e semifinais em confrontos únicos. Só a grande final seria em duas partidas, ida e volta.

Além do Paulista, os outros estaduais pelo Brasil também estariam sendo decididos neste domingo, como previsto no calendário do futebol brasileiro para a temporada divulgado pela CBF. No momento, o país registra mais de 61 mil casos e um número de mortes superior a 4 mil pela covid-19.