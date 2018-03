FPF divulga datas e horários das finais do Paulistão 2018

Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou as datas e horários das partidas de ida e volta da final do Campeonato Paulista 2018, entre Palmeiras e Corinthians. A divulgação ocorreu após a realização de um Conselho Técnico na sede da própria FPF, no bairro da Barra Funda, em São Paulo, que contou com a presença dos presidentes e dos treinadores dos dois clubes finalistas, os palmeirenses Maurício Galiotte e Roger Machado e os corintianos Andrés Sanchez e Fabio Carille.

O primeiro duelo decisivo será disputado já neste sábado, dia 31 de junho, a partir das 16h30 (no horário de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera. O segundo e derradeiro confronto, por sua vez, está marcado para o próximo domingo, dia oito de abril, a partir das 16h, no Allianz Parque. Qualquer empate no placar agregado levará a decisão para os pênaltis.

Este será o primeiro confronto entre dois grandes da capital paulista em uma final de Campeonato Paulista desde 2003. Na ocasião, o Corinthians levou a melhor sobre o São Paulo na decisão e ficou com o título. Palmeiras e Corinthians, por sua vez, não disputam uma final estadual desde 1999, quando os alvinegros se sagraram campeões em duelo marcado por confusão originada pelas embaixadinhas de Edílson. Na confronto da primeira fase, quem saiu com a vitória também foi o Timão, vencendo por 2 a 0, em Itaquera, com gols de Rodriguinho e Clayson.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com