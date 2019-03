Em duelo de opostos, Tricolor visita São Caetano por ida às quartas de final

O São Paulo visita o São Caetano nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Paulista, bastante pressionado. Necessitando de uma vitória simples no ABC, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini chega para o confronto decisivo do Estadual com desfalques importantes e tendo de lidar com um adversário que luta contra o rebaixamento.

Apesar das realidades opostas, São Paulo e São Caetano compartilham da mesma turbulência neste Paulistão. O Tricolor é apenas o segundo colocado do Grupo D e corre o risco de ficar de fora das quartas de final da competição se o Oeste vencer o Mirassol e o São Caetano surpreender Pablo, Tiago Volpi e companhia.

Hernanes, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, é a principal baixa do São Paulo para a partida desta quarta-feira ao lado de Arboleda, convocado pela seleção equatoriana. Nenê, que já havia ficado de fora dos últimos dois jogos, também não estará à disposição contra o São Caetano. Liziero, em fase de transição, também está fora dos planos de Vagner Mancini.

Em contrapartida, o zagueiro Bruno Alves, que teve de cumprir suspensão automática no Choque-Rei, está de volta e deve formar a dupla de zaga junto de Anderson Martins. Everton e Biro Biro, que voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco nesta semana são dúvidas.

O São Caetano, por sua vez, tem a segunda pior campanha geral do Campeonato Paulista, à frente apenas do São Bento, e justamente por isso precisa desesperadamente de um triunfo em casa para, quem sabe, se livrar do rebaixamento para a Série A2. Em 11 partidas, a equipe comandada por Pintado venceu apenas uma, contra o Mirassol, no último dia 1 de março, por 2 a 0.

Embora o futebol não seja dos melhores, o São Caetano também busca se apoiar no bom retrospecto que possui quando enfrenta o São Paulo em casa. Ao todo foram 14 encontros entre as duas equipes no Anacleto Campanella, onde o Azulão saiu vitorioso em seis oportunidades, empatou duas vezes e foi derrotado outras seis. Inclusive, o último confronto entre as duas equipes aconteceu no Paulista do ano passado, nas quartas de final, em que o time do ABC venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas acabou superado na partida de volta, no Morumbi.

“Eu já estive do outro lado, sei que a responsabilidade é do São Paulo, o time deles não pode sonhar em ficar fora, pode causar sérios danos ao São Paulo, sei da importância para o São Paulo, mas estou pensando no São Caetano. Do São Paulo tenho ótimas lembranças, mas, se depender de mim, vão ter muitas dificuldades no jogo. O jogo será muito emocionante, o São Paulo terá que propor o jogo, terá mais responsabilidade, para nós é vida ou morte, precisamos ser frios, ficar o mais concentrado possível”, disse o técnico do São Caetano, Pintado.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO X SÃO PAULO

Local: estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Data: 20 de março de 2018, quarta-feira

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo da Costa

SÃO CAETANO: Luiz Daniel; Alex Reinaldo, Saimon, Max e Marquinhos; Ferreira, Vinícius Kiss, Vitinho, Capa e Minho; Bruno Mezenga

Técnico: Pintado

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Helinho; Antony, Pablo e Gonzalo Carneiro (Everton)

Técnico: Vagner Mancini