Bragantino empata com o RB Brasil, mas mantém liderança do Grupo C

O Bragantino não venceu, mas segue líder de sua chave no Campeonato Paulista. Jogando diante do RB Brasil, em Campinas, para pouco mais de 200 pagantes, a equipe de Marcelo Veiga saiu na frente com Jonathan, mas os donos da casa empataram com Ytalo, que decretou o 1 a 1 como placar final do embate válido pela terceira rodada.

Com o resultado, o Bragantino mantém a liderança do Grupo C e chega aos cinco pontos, um a mais que Corinthians e Mirassol. O RB Brasil, por sua vez, segue sem vencer, alcança os dois pontos e fica na segunda colocação do Grupo A, que tem o Santos na ponta com nove pontos.

O Bragantino volta aos gramados pela competição nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), quando encara o líder Santos no Nabi Abid Chedid. No mesmo horário, mas um dia antes, o RB Brasil visita o Corinthians na Arena.

O Jogo – Tomando conta do jogo nos primeiros minutos, o Bragantino abriu o placar com quatro jogados. Wesley disputou a bola na esquerda e, na segunda tentativa, cruzou rasteiro para a área, onde Jonathan chegou sozinho batendo forte para balançar as redes.

Com o gol cedo, o Massa Bruta baixou o ritmo e deu a bola para o RB Brasil, que só assustou nos minutos finais da primeira etapa, quando Jóbson bateu falta e obrigou Alex Alves a espalmar. Na sequência, o mesmo Jóbson cruzou, a bola pegou efeito e acertou o travessão.

O RB Brasil contou com um golaço de Ytalo para empatar no início da segunda etapa. O meia-atacante resolveu arriscar de longa distância, da intermediária, e acertou um petardo. A bola pegou efeito e Alex Alves não conseguiu fazer a intervenção.

Buscando a primeira vitória na competição, o Toro Loko por pouco não marcou o segundo nos instantes finais. Léo Castro recebeu na direita e cruzou para trás. Osman bateu forte, Alex Alves fez uma linda defesa e a bola ainda raspou na trave antes de sair.

Mirassol domina, mas não sai do empate com o Novorizontino

Jogando no Estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol, dono da casa, dominou o Novorizontino, mas não conseguiu marcar e teve de se contentar com um empate em 0 a 0. O resultado deixa os anfitriões na terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos, enquanto os visitantes ficam com a mesma pontuação, mas ocupam a segunda colocação da chave B.