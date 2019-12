San José vai à Libertadores e pode reencontrar Corinthians 7 anos após tragédia

Os últimos times bolivianos a garantirem vaga à Libertadores e à Copa Sul-Americana de 2020 saíram na noite deste sábado. No fim, deu Wilstermann campeão e, assim como o Bolívar, a equipe se garante direto na fase de grupos da principal competição continental.

The Strongest e San José conseguiram vaga nas fases preliminares da Libertadores, enquanto Nacional Potosí, Blooming, Always Ready e Oriente Petrolero vão à Copa Sul-Americana.

Corinthians de olho

A definição do San José como o quarto boliviano coloca a equipe no caminho do Guaraní-PAR, pela primeira fase da Libertadores. O confronto de mata-mata está agendado para começar dia 22 de janeiro.

O vencedor deste duelo será o adversário do Corinthians na fase seguinte. Ou seja, inevitavelmente, o Timão reencontrará uma equipe que não lhe traz boas lembranças.

O Guaraní eliminou os corintianos nas oitavas de final da Libertadores de 2015. E foi contra o San José, em Oruro, que o Corinthians acabou participando de uma das maiores tragédias da competição, em 2013.

Na ocasião, um torcedor corintiano que estava na arquibancada do estádio Jesús Bermúdez soltou um sinalizador de navio e atingiu Kevin Espada. O jovem boliviano de 14 anos morreu na hora.

As partidas entre Corinthians e o vencedor do confronto entre paraguaios e bolivianos estão agendadas para os dias 5 e 12 de fevereiro, com a decisão confirmada para Itaquera.

Na sequência, quem avançar vai encarar o sobrevivente do duelo entre Cerro Largo-URU e Palestino-CHI, última etapa antes da fase de grupos.

Rival do Palmeiras

Cabeça de chave do Grupo B, o Palmeiras já tinha a companhia do Bolívar-BOL, assim como o Tigre-ARG. O quarto membro do grupo sairá justamente do caminho a ser trilhado pelo Corinthians.

Rival do Furacão

O Jorge Wilstermann fechou o grupo C e será adversário do Athletico-PR, assim como Peñarol-URU e Colo Colo-CHI.

2ª Pré

Pela segunda fase da Libertadores, exatamente a fase para qual o Corinthians está classificado, o The Strongest se credenciou para enfrentar o Atlético Tucumán-ARG.

Veja como ficou todo o chaveamento da Libertadores 2020:

PRIMEIRA FASE

E1 – San José-BOL x Guaraní- PAR*

E 2 – Carabobo-VEN x Universitario-PER*

E 3 – Progresso-URU x Barcelona-QUE*

*Decide em casa

SEGUNDA FASE

C1 – E2 x Cerro Porteño-PAR*

C2 – Cerro Largo-URU x Palestino-CHI*

C3 – Ind.Medellín-COL x Dep.Tachira-VEN*

C4 – Macará-EQU x Tolima-COL*

C5 – Chile 4 (definição em 24 de janeiro de 2020) x Internacional-BRA*

C6 – Bolívia 3 (definição em 29 de dezembro) x Tucumán-ARG*

C7 – E1 x Corinthians-BRA*

C8 – E3 x Sporting Cristal-PER*

*Decide em casa

TERCEIRA FASE

G1 – C1 x C8

G2 – C2 x C7

G3 – C3 x C6

G4 – C4 x C5

FASE DE GRUPOS

GRUPO A

Flamengo

Ind. Del Valle-URU

Junior Barranquilla-COL

G1

GRUPO B

Palmeiras

Bolívar-BOL

Tigre-ARG

G2

GRUPO C

Peñarol-URU

Colo-Colo-CHI

Athletico Paranaense

Jorge Wilstermann

GRUPO D

River Plate-ARG

São Paulo

LDU-EQU

Binacional-PER

GRUPO E

Grêmio

Uni. Católica-CHI

América Cali-COL

G4

GRUPO F

Nacional-URU

Racing-ARG

Alianza Lima-PER

Mérida-VEN

GRUPO G

Olímpia-PAR

Santos

Delfin-EQU

Defensa y Justicia-ARG

GRUPO H

Boca Juniors-ARG

Libertad-PAR

Caracas-VEM

G3