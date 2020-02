Dudu lamenta por não ter Palmeiras x Corinthians na Libertadores

Um dos confrontos mais esperados para a temporada de 2020 era o possível Palmeiras e Corinthians na Libertadores. O Verdão é o cabeça de chave no grupo B do torneio continental, que conta com Bolívar-BOL e Tigre-ARG. O quarto e último adversário será Guaraní-PAR ou Palestino-CHI, mas poderia ter sido o Timão.

A equipe de Tiago Nunes foi eliminada pelo Guaraní na segunda fase da Pré-Libertadores. Após perder por 1 a 0 no Paraguai, o Corinthians até venceu o adversário por 2 a 1 em Itaquera, mas foi desclassificado pelo critério de gol fora de casa. Ídolo palmeirense, o atacante Dudu, que chegou a esperar pelo Derby durante a Copa Flórida, lamentou a ausência do maior rival no torneio.

“Falei nos Estados Unidos que seria legal para a competição, para o Estado, ia ficar mais charmosa ainda a competição se o Corinthians tivesse entrado. Esperava que eles se classificassem. Vai ser bom se o Inter se classificar para a chave do Grêmio. Seria bem legal, infelizmente eles não se classificaram, mas a gente vai ter oportunidade de enfrentá-los no Campeonato Paulista”, afirmou.

A estreia do Palmeiras na Libertadores está marcada para o dia 4 de março, quando o time de Vanderlei Luxemburgo encara o Tigre em solo argentino. Com a eliminação precoce na Libertadores, o Corinthians volta todo o foco para a disputa do Campeonato Paulista. Atualmente, o Timão é o segundo colocado do Grupo D do Estadual, um ponto atrás do Guarani.

