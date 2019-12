Com hat-trick de Messi, Barcelona goleia Mallorca e segue na ponta do Espanhol

Neste sábado, o Barcelona recebeu o Mallorca no Camp Nou, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e goleou por 5 a 2 com show de Lionel Messi, que anotou um hat-trick. Griezmann e Suárez completaram para os donos da casa, enquanto Budimir, duas vezes, descontou para os visitantes. A partida ainda contou com homenagens ao camisa 10 argentino pela conquista da sexta Bola de Ouro da carreira no começo da semana.

Com o resultado, os Culés seguem na liderança da competição nacional com 34 pontos conquistados. A pontuação é a mesma do segundo colocado Real Madrid, mas os catalães levam vantagem nos critérios de desempate. Os Barralets, por sua vez, ficam na 17ª posição com 14 pontos.

Pela próxima rodada, o Barcelona visita a Real Sociedad no sábado (14). Antes disso, o clube blaugrana entra em campo na terça-feira (10) para enfrentar a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza, pelo último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Mallorca encara o Celta de Vigo fora de casa no domingo (15).

Antes de a bola rolar, o clima de festa já predominava no Camp Nou. No primeiro jogo após Messi conquistar a Bola de Ouro pela sexta vez na carreira, o argentino levou o prêmio para exibi-lo aos torcedores presentes. Como era esperado, o camisa 10 foi ovacionado pelos blaugranas.

Logo após o apito inicial, a torcida foi ao delírio novamente. Aos sete minutos, Ter Stegen cobrou tiro de meta rapidamente, a bola quicou e sobrou para Griezmann, que avançou em velocidade e deu um toque de cavadinha para abrir o marcador.

Dez minutos depois, a estrela da noite deixou sua primeira marca. Lionel Messi recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e mandou no ângulo direita da meta adversária, sem chances de defesa para Reina: 2 a 0 para os donos da casa.

#MESSI! #MESSI! #MESSI! #MESSI! The 🐐 nails one from outside the box on the night he hoisted his 6th Ballon d’Or! What an encore! pic.twitter.com/bEfuPc4w2v — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2019

Aos 36, Budimir recebeu pelo meio, bateu e contou com desvio em Lenglet para descontar. Contudo, não houve tempo para os visitantes reagirem. Aos 41 minutos, Messi foi acionado na entrada da área após saída errada do Mallorca e chutou colocado, ampliando a vantagem. E aos 43, De Jong fez ótima jogada e deixou livre para Suárez, que acertou um magnífico calcanhar para marcar o quarto gol catalão.

Na segunda etapa, o Mallorca voltou a assustar. Aos 19 minutos, Gámez fez o cruzamento na área e achou Budimir. O centroavante saltou mais que os defensores e, mais uma vez, marcou para os Barralets. Aos 38, porém, Suárez recebeu de Sergi Roberto e ajeitou para Messi, que balançou as redes pela terceira vez e garantiu o triunfo culé.

Confira todos os resultados deste sábado pelo Campeonato Espanhol:

Real Madrid 2 x 0 Espanyol

Granada 3 x 0 Alavés

Levante 2 x 4 Valencia

Barcelona 5 x 2 Mallorca