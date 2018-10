Fluminense quer confirmar vaga na Sul-Americana diante do Cuenca

O Fluminense tem tudo para confirmar a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, quando recebe o Deportivo Cuenca do Equador a partir das 21h45(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela rodada de volta das oitavas de final. O Tricolor conseguiu um importante resultado no choque de ida, ao bater os equatorianos fora de casa por 2 a 0.

A situação do Fluminense passou a ser muito cômoda, pois a equipe pode perder por um gol de diferença que mesmo assim consegue passar de fase. O Deportivo Cuenca precisa devolver o 2 a 0 para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por três ou mais gols de vantagem para avançar. Caso ganhe por dois gols de vantagem, mas a partir de 3 a 1, os equatorianos também se classificam, pois os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.

Apesar da boa vantagem, Marcelo Oliveira, comandante do Fluminense, adota um discurso bem cauteloso.

“Nós sabemos que conseguimos um bom resultado na ida, mas ainda tem muita coisa para acontecer e por isso mesmo precisamos estar atentos durante os noventa minutos para não nos complicarmos. O bom resultado no primeiro jogo dá sim uma tranquilidade, mas apenas para que o nosso jogo possa fluir. A classificação ainda não está assegurada e tem,os que brigar muito por ela”, disse o comandante.

O apoio da torcida é algo visto como fundamental pelos jogadores brasileiros. Para os que forem ao Maracanã, os tricolores prometem um time em busca dos gols em campo, abrindo mão da vantagem do empate.

“O apoio da torcida vai ser importante para pressionar ainda mais o adversário. Temos dois a zero na frente, mas não tem nada decidido. Nosso pensamento é sempre vencer. Independentemente do resultado, o importante é sair classificado. Mas nosso pensamento é sempre vencer”, disse o lateral-direito Leo.

O treinador do Fluminense não revelou a escalação, mas deverá adotar o esquema 4-4-2, com os volantes Aírton e Jadson, que estavam suspensos na derrota de 1 a 0 para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, voltando ao time titular. Assim, o zagueiro Ibañez será um dos barrados.

A conquista da Copa Sul-Americana é a chance de título no ano para o Fluminense, décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos conquistados.

Pelo lado do Deportivo Cuenca, o técnico venezuelano Richard Páez fez questão de colocar na cabeça dos jogadores a necessidade deles acreditarem que é possível inverter o resultado que aconteceu na partida de ida.

“Nós podemos inverter o placar e conquistarmos uma classificação histórica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Existem jogos que mudam completamente a história do clube e dos jogadores. Portanto, estamos diante de uma possibilidade de fazermos história e de mudarmos muito. Podemos surpreender se colocarmos em prática o que treinamos: uma forte marcação e a recomposição entre a defesa e o ataque”, disse o volante Marco Mosquera.

O Deportivo Cuenca, que vem de derrota de 1 a 0 para o Independiente e aparece na oitava colocação do Campeonato Equatoriano, não tem desfalques para este compromisso e por isso mesmo deverá jogar com a base da partida de ida. 21

O classificado do embate entre Fluminense e Deportivo Cuenca vai cruzar nas quartas de final com o Nacional do Uruguai. O time uruguaio eliminou o San Lorenzo da Argentina nas oitavas de final com um triunfo por 2 a 0 em Montevidéu, após ter perdido por 3 a 1 em território argentino.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-BRA X DEPORTIVO CUENCA-EQU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4 de outubro de 2018 (Quinta-feira)

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Andres Rojas (Colômbia)

Assistentes: Jhon Alexander Leon (Colômbia) e Eduardo Díaz (Colômbia)

FLUMINENSE: Júlio César, Leo, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Aírton, Jadson, Dodi e Junior Sornoza; Everaldo e Luciano

Técnico: Marcelo Oliveira

DEPORTIVO CUENCA: Brian Heras, Bryan Carabalí, Anthony Bedoya, Luca Sosa e Carlos Cuero; Marco Mosquera, Jhon Rodríguez e Leandro Martínez; Edison Preciado, Jacson Pita e Juan Rojas

Técnico: Richard Páez