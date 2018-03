Com saudade do futebol, Neymar posta imagens de sua recuperação

Neymar está com saudades de jogar futebol. O camisa 10 da Seleção Brasileira postou diversos stories na quinta-feira e, além de mostrar a sua recuperação, ele desabafou com seus seguidores sobre a vontade de voltar a entrar em campo.

“Mais uma tarde de treinamento… #Saudades” com um emoji de uma bola de futebol. O atacante do Paris Saint-Germain não atua desde 25 de fevereiro, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito durante partida contra o Olympique de Marselha.

O jogador de 26 anos também colocou vídeos do seu tratamento. Em um deles, ele levanta pesos com a perna e, em outro, ele reforça o braço com um elástico. No segundo, ele ainda escreveu “Sem dor, sem ganho”.

Neymar, que está se recuperando em Mangaratiba, Rio de Janeiro, balanço as redes adversárias 29 vezes e deu 19 assistências em 30 partidas em sua primeira temporada pela equipe parisiense.

