Jacuipense e Flu de Feira avançam às oitavas de final da Série D

Jacuipense-PA e Fluminense de Feira-BA são os primeiros classificados às oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta quinta-feira, o time paraense superou o Central-PE nos pênaltis, enquanto a equipe baiana superou o Salgueiro-PE, mantendo vivo o sonho do acesso à Série C.

No primeiro jogo do dia, a Jacuipense protagonizou uma virada emocionante. Depois de perder por 2 a 0 no jogo de ida, o time da casa saiu perdendo para o Central aos 17 minutos do primeiro tempo com gol de Paulinho Mossoró. Porém, ainda no primeiro tempo, Jhulliam empatou aos 44 minutos.

No segundo tempo, a Jacuipense virou a partida aos 25 minutos com gol de Wesley. Quatro minutos depois, a equipe local marcou novamente, mas a arbitragem anulou o tento que empataria o placar agregado. O gol anulado não fez falta, já que, aos 34 minutos, Thiago Lima empatou o confronto em cobrança de pênalti.

Com o empate por 3 a 3 no agregado, a disputa ficou para a marca da cal. Melhor para o Salgueiro, que acertou todas as cinco cobranças e viu o Central desperdiçar duas. Salgueiro classificado.

No segundo jogo desta quinta-feira, parecia que a decisão seria em mais uma disputa de pênaltis, mas o Fluminense de Feira garantiu a classificação no último minuto. Depois de empate por 1 a 1 no jogo de ida, o time baiano venceu o Salgueiro por 1 a 0, com gol de Peixoto aos 48 minutos do segundo tempo.