Ferroviário vence Campinense nos pênaltis e classifica à Série C

O Ferroviário está na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time cearense superou o Campinense nos pênaltis no Estádio Amigão, em Campina Grande. Felipe Macena perdeu a cobrança dos visitantes após a vitória 1 a 0 no tempo normal. No duelo de ida, o Tricolor já havia vencido por 3 a 2.

O resultado na Paraíba foi mais um sucesso de um velho conhecido da torcida local. O técnico do Ferroviário, Marcelo Vilar, já foi tetracampeão no estado, comandando Treze e Botafogo-PB, e conquistou inclusive o título da Série D de 2013 com o Alvinegro de João Pessoa.

Podendo atuar pelo empate, o Ferroviário começou o jogo bem postado em seu campo de defesa, esperando o adversário, que parecia afobado pelo primeiro gol. Com os minutos, a equipe cearense foi se soltando e terminou melhor o primeiro tempo, que, no entanto, teve poucas emoções.

Na etapa final, porém, não demorou para que a torcida do Campinense pudesse comemorar. Zeca cobrou escanteio, Denílson desviou para o meio da área e Jorginho emendou um belíssimo voleio. Um golaço, digno da importância de classificação da Raposa.

Mesmo com a vantagem, o Campinense seguiu pressionando os visitantes pelo gol que daria a classificação no tempo normal. O Ferroviário pecava muito na troca de passes e não conseguia evoluir no ataque no segundo tempo.

A pressão quase deu resultado aos 44 minutos do segundo, quando Alex Murici recebeu a bola na intermediária, bateu forte para o gol e acertou a trave. Com o placar na vantagem mínima, porém, o duelo foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Gleibson acertou o canto em todas as cobranças do Campinense, mas nem precisou defender. Felipe Macena mandou na trave a quarta cobrança do Campinense e pôs o Ferrão em vantagem. Janeudo, Luís Soares, Esquerdinha, Mazinho e Edson Cariús converteram todas as cobranças e garantiram o Tubarão na Série C.